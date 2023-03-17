Дефицит дворников с начала весны отметили на Алтае

Спрос на дворников вырос в Алтайском крае почти вдвое, передает « ЧБ Барнаул ».

Увеличение потребности в представителях этой профессии наблюдают с начала весны.

Возможно, это связано с ранним потеплением и объемом работ, который обрушился на коммунальные службы вместе со снегом с крыш.

К тому же, начались еженедельные акции по санитарной очистке города, для которой требуется много рабочей силы.

По данным hh.ru, средняя зарплата дворника в регионе — 22 тыс. рублей.

Возможно, в связи с дефицитом кадров, ставку увеличат.

Ранее в мэрии Барнаула показали, как прошла первая в году акция «чистый четверг». В ее рамках общественники, студенты, работники предприятий и дорожники в разных районах города ворошили снег и собирали мелкий вытаявший мусор.