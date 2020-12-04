31 декабря наш! В Крыму последний день года объявили выходным

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во « ВКонтакте » объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным днем.

Правда, выходным 31 декабря будет только для госслужащих и работников всех подведомственных организаций и учреждений.

В муниципалитеты направили рекомендацию о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря.

Решение по работникам из частного сектора, судя по всему, оставили на усмотрение работодателей.

«Это уже стало доброй традицией, поскольку в этот особенный день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами. Новый год — семейный праздник, а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных», — подчеркнул Аксенов.

Он призвал всех крымчан с ответственностью отнестись к собственной безопасности, чтобы не омрачить праздничное настроение и планы на грядущий год.

Напомним, накануне губернатору Алтайского края Виктору Томенко вновь предложили сделать выходным 31 декабря.

Решение главы региона пока неизвестно, однако мы помним, что год назад он отказался «ломать устоявшийся порядок вещей». Возможно, передумает с учетом пандемии.

Ранее депутат Госдумы заявил, что законопроект о выходном 31 декабря повторно внесут в парламент. Первую редакцию документа отклонили в конце ноября.