Дело Стеллы Штань передали в суд

Бывшую чиновницу задержали 31 марта. По версии следствия, в декабре 2015 года она вместе с директором частного детсада Happy Baby представили в главное региональное управление образования и молодежной политики фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.
В них стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с рыночной ценой. Как выяснило следствие, таким образом подозреваемые незаконно завладели 14 млн рублей.
Спустя месяц пребывания в СИЗО Штань отпустили в мае под домашний арест. Членство в «Единой России» приостановлено, а Виктор Томенко снял ее с должности своего представителя в АКЗС.
В Следственном комитете отметили, что Стелла Штань полностью возместила ущерб и признала вину.