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Жизнь

Дело Стеллы Штань передали в суд

Завершено расследование уголовного дела бывшей представительницы губернатора в парламенте региона Стеллы Штань. Она предстанет перед судом по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань.
Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань.
Анна Зайкова

Бывшую чиновницу задержали 31 марта. По версии следствия, в декабре 2015 года она вместе с директором частного детсада Happy Baby представили в главное региональное управление образования и молодежной политики фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.

В них стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с рыночной ценой. Как выяснило следствие, таким образом подозреваемые незаконно завладели 14 млн рублей.

Спустя месяц пребывания в СИЗО Штань отпустили в мае под домашний арест. Членство в «Единой России» приостановлено, а Виктор Томенко снял ее с должности своего представителя в АКЗС.

В Следственном комитете отметили, что Стелла Штань полностью возместила ущерб и признала вину.

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