День физкультурника в Барнауле: куда сходить и в чем посостязаться

В Барнауле отметят День физкультурника 13 августа: пройдут состязания, веселые старты и праздничные мероприятия. Какой будет праздничная программа, рассказали в городской мэрии.

В 9:00 спортивная площадка «Пионер-Арена» (пр. Строителей, 30б) соберет любителей волейбола. Здесь пройдет открытый турнир по этому виду спорта среди любительских команд.

На площади Сахарова проведут Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Поучаствовать в них приглашают всех желающих. Ограничений по возрасту и уровню подготовки нет. Начало — в 10:00.

В 10:30 на площадках спорткомплекса «ВРЗ» (ул.Воровского, 110) состоится спортивный праздник Октябрьского района. Он включает в себя турнир по мини-футболу, соревнования по шахматам и шашкам, по дартсу, сдачу норм ГТО, а также соревнования по сидячему волейболу, спортивно-развлекательная эстафета.

В 11:00 в Октябрьском районе в парке «Изумрудный» Молодежное правительство региона организует спортивный праздник «Физкульт-привет!». Для уастников организуют массовую зарядку, мастер-классы по основам здорового образа жизни и оказанию первой помощи, йоге, джампингу и стретчингу, а также игротеку от волонтеров-медиков и розыгрыш призов от партнера.

День физкультурника. Пресс-служба мэрии Барнаула.

В 11:00 на стадионе «Лабиринт» обещают фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В это же время в Индустриальном районе (ул.Балтийская, 116) пройдет районный фестиваль спорта.

В 12:00 в парке культуры и отдыха «Центральный» проведут фестиваль спорта «Стиль жизни — здоровье. 2022». В него войдут турниры по шахматам, мас-рестлингу, кроссфиту, силовому экстриму, семейные старты, показательные выступления и интерактивные площадки.

Дальше, в 13:00, праздник отметят на барнаульском гребном канале. Зрителей приглашают на фестиваль гребного спорта на лодках «Дракон» и сапбордах.