3 июля
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Жизнь

День ГИБДД-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День ГИБДД (ГАИ) празднуют 3 июля. Приятные и теплые поздравления с профессиональным праздником — в нашей подборке.

ГИБДД.
ГИБДД.
Михаил Хаустов

Приятные поздравления с Днем ГИБДД в прозе

Поздравляем вас с профессиональным праздником, Днем ГИБДД! Пусть исполнение вашего долга будет спокойным и безопасным, желаем вам твердости духа, здоровья, стабильности и всех благ.

С Днем ГИБДД! Пусть все дороги будут прямыми, водители − дружелюбными, а погода − ясной. Чтобы в жизни было все, к чему стремится каждый человек. Спасибо за службу и безопасность на дорогах!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем ГИБДД! Желаю спокойной службы по обеспечению безопасного движения на наших дорогах, уважения среди коллег и водителей, успешной карьеры, хорошей зарплаты и любви. Пусть ваш дом будет полной чашей, уютным, гостеприимным, радующим вас и ваших близких. Счастья, здоровья и долгих лет жизни.

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Приятные поздравления с Днем ГИБДД в стихах

Сегодня, в День ГИБДД,
Тебя спешу поздравить я.
Пусть легкость будет на душе,
Спокойной будет пусть семья.

Пусть радует всегда работа,
И пусть спокойным будет сон,
Работать было чтоб охота,
И звезд побольше на погон!

Поздравляю с Днем ГАИ!
Пусть прекрасны будут дни,
Станет легкою работа,
А некрупными — заботы!

Любит пусть тебя семья,
Уважают все друзья,
Нарушителей не будет,
А судьба тебя полюбит!

Пожелаю в день ГАИ
Повышения по службе,
Сил, удачи и любви,
Нерушимой, крепкой дружбы.

Сногсшибательных зарплат,
Не вмещались чтоб в карманы,
Больше премий и наград
Чтоб вручалось постоянно!

Каменские сотрудники ГИБДД.
Каменские сотрудники ГИБДД.
www.gibdd.ru/r/22

Приятные поздравления с Днем ГИБДД в смс

В славный день ГИБДД
Я желаю искренне:
Пусть удача ждет везде,
И в будущем, и в нынешнем.

Маячки пускай не гаснут,
Почитает коллектив,
В жизни будет все прекрасно,
Только кайф и позитив!

Твоя служба не из легких,
С гордостью ее неси,
Чтоб порядок на дорогах
И на трассах наших был!

Пожелаю продвижения,
Больше премий и похвал,
И спецзвания, повышения,
Генералом чтобы стал!

С Днем ГАИ вас поздравляю!
Труд ваш очень нужен нам,
Чтобы на дорогах дальних
Был порядок тут и там.

Крепких нервов, сил, здоровья,
Стойкости, терпения,
А в семье — любви, добра,
Теплого общения.

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