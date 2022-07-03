День ГИБДД-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

В славный день ГИБДД

Я желаю искренне:

Пусть удача ждет везде,

И в будущем, и в нынешнем.



Маячки пускай не гаснут,

Почитает коллектив,

В жизни будет все прекрасно,

Только кайф и позитив!

Твоя служба не из легких,

С гордостью ее неси,

Чтоб порядок на дорогах

И на трассах наших был!



Пожелаю продвижения,

Больше премий и похвал,

И спецзвания, повышения,

Генералом чтобы стал!