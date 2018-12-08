День непорочного зачатия Девы Марии 2018: почему католический праздник отрицают православные и протестанты

Непорочное зачатие Девы Марии: в чем суть праздника?
В римско-католической церкви есть догмат о том, что хоть Дева Мария зачата от обычных родителей, на нее не перешел первородный грех. Таким образом, она была защищена самим Богом от возможности грешить объясняет РИА Новости.
Почему с католиками не согласны другие христиане?
Протестанты отвергают идею о Непорочном зачатии Девы Марии, так как в Библии нет ее прямых и однозначных обоснований,
В православной церкви считают, что римско-католическая церковь, стремясь возвысить Пресвятую Деву, обожествляет ее. Никакой человек не освобожден от первородного греха. А идея о том, что Дева Мария защищена от греха, отрицает ее личную добродетель и чистоту, пишет pravoslavie.ru.
Торжество непорочного зачатия Девы Марии: как празднуют католики?
- В Испании это национальный праздник: там устраивают фестивали и поют гимны, которые прославляют Богородицу.
- В костелах совершают торжественные богослужения.
- В Италии в день Непорочного зачатия Девы Марии к ее статуям возлагают живые цветы. В Неаполе украшают статую Мадонны, а еще — наряжают елку.
- С 8 декабря начинают продавать красно-зеленые цветы. Их называют «Рождественская свеча». Собранные деньги идут в благотворительные фонды, уточняет РИА Новости.