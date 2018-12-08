День непорочного зачатия Девы Марии 2018: почему католический праздник отрицают православные и протестанты

8 декабря католики отмечают Торжество непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии — один из великих праздников. Его признают только католики: другие ветви христианства, включая православие и протестантизм, отвергают догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Рассказываем, в чем суть этого праздника и почему с католиками принципиально не согласны другие церкви.