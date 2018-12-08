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День непорочного зачатия Девы Марии 2018: почему католический праздник отрицают православные и протестанты

8 декабря католики отмечают Торжество непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии — один из великих праздников. Его признают только католики: другие ветви христианства, включая православие и протестантизм, отвергают догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Рассказываем, в чем суть этого праздника и почему с католиками принципиально не согласны другие церкви.

Католическая церковь. Свет
Католическая церковь. Свет
ССО

Непорочное зачатие Девы Марии: в чем суть праздника?

В римско-католической церкви есть догмат о том, что хоть Дева Мария зачата от обычных родителей, на нее не перешел первородный грех. Таким образом, она была защищена самим Богом от возможности грешить объясняет РИА Новости.

Пасха. Ангел. Католическая церковь
Пасха. Ангел. Католическая церковь
ССО

Почему с католиками не согласны другие христиане?

Протестанты отвергают идею о Непорочном зачатии Девы Марии, так как в Библии нет ее прямых и однозначных обоснований,

В православной церкви считают, что римско-католическая церковь, стремясь возвысить Пресвятую Деву, обожествляет ее. Никакой человек не освобожден от первородного греха. А идея о том, что Дева Мария защищена от греха, отрицает ее личную добродетель и чистоту, пишет pravoslavie.ru.

Церковь католическая
Церковь католическая
СС0

Торжество непорочного зачатия Девы Марии: как празднуют католики?

  • В Испании это национальный праздник: там устраивают фестивали и поют гимны, которые прославляют Богородицу.
  • В костелах совершают торжественные богослужения.
  • В Италии в день Непорочного зачатия Девы Марии к ее статуям возлагают живые цветы. В Неаполе украшают статую Мадонны, а еще — наряжают елку.
  • С 8 декабря начинают продавать красно-зеленые цветы. Их называют «Рождественская свеча». Собранные деньги идут в благотворительные фонды, уточняет РИА Новости.
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