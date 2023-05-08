День оперативного работника УИС - 8 мая. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем оперативного работника УИС в стихах
Оперативникам УИС
Свои шлю поздравления!
Желаю мужества вам, сил,
Огромного терпения.
Сурова служба и трудна,
В ней мало позитива.
Крепка тюремная стена,
Но кара справедлива.
Желаю, чтоб ваши сердца
На службе не черствели,
В душе любовь и доброту
Вы сохранить сумели.
Оперативников УИС
Сегодня поздравляю,
И в праздник ваш удачи вам
На службе пожелаю.
Пусть злоба не коснется вас,
Не зачерствеют души.
Без преступлений станет пусть
Наш мир добрей и лучше.
Хочу вам в жизни пожелать
Любви, добра, покоя.
Пусть зло останется навек
За крепкою стеною.
Оперативников УИС
Поздравить нынче рады.
Пускай найдут, ребята, вас
Все славные награды.
Рискуя жизнью, вы вперед
Всегда во тьме идете.
Закон, порядок, доброту
Вы нам всегда несете.
Желаю всем здоровья вам,
Успехов в жизни личной,
Веселых дней, счастливых лет
И премий вам приличных.
Поздравления с Днем оперативного работника УИС в смс
У вас нелегка работа,
Но вы справляетесь всегда,
И все проблемы и заботы
Легко решите, без труда!
Пускай преступники боятся
Нарушить камерный покой,
И вашей воле покорятся,
Лишь взгляд поднимите вы свой!
Ты в угро отважно служишь,
Ты с опасностью на «ты»,
В праздник твой желаю силы,
Сбылись чтобы все мечты.
Пусть здоровье не подводит,
Будет крепким дух всегда,
Верь в себя, люби работу,
Не сдавайся никогда.
Всем сотрудникам УИС
Сил и мужества желаю,
Пусть счастливей станет жизнь,
Больше премий прилетает.
Безопасным станет труд,
Ждёт на службе повышенье,
И в народе пусть вас чтут,
Выражают восхищенье!