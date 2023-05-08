День оперативного работника УИС - 8 мая. Поздравления в прозе, стихах и смс

Оперативникам УИС

Свои шлю поздравления!

Желаю мужества вам, сил,

Огромного терпения.



Сурова служба и трудна,

В ней мало позитива.

Крепка тюремная стена,

Но кара справедлива.



Желаю, чтоб ваши сердца

На службе не черствели,

В душе любовь и доброту

Вы сохранить сумели.

Оперативников УИС

Сегодня поздравляю,

И в праздник ваш удачи вам

На службе пожелаю.



Пусть злоба не коснется вас,

Не зачерствеют души.

Без преступлений станет пусть

Наш мир добрей и лучше.



Хочу вам в жизни пожелать

Любви, добра, покоя.

Пусть зло останется навек

За крепкою стеною.