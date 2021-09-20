День рекрутера-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем рекрутера в прозе
Что мы делаем, когда нужен работник? Просто объявления — это вчерашний день! На что нам тогда сотрудники кадровых агентств? С Днем рекрутера! Пусть не иссякает поток профессионалов и ищущих их работодателей, пусть каждый день будет удачным!
Людей сегодня не один миллиард, но найти нужного специалиста не так-то просто… Хорошо, что на свете есть рекрутеры, помогающие решать кадровые вопросы легко и быстро! С праздником, с Днем рекрутера! Больше достижений, выгодных сделок и личного счастья!
В ваших базах представители всех профессий, и каждый — настоящая жемчужина! Поздравляю с Днем рекрутера! Пусть ваша работа будет безупречной, на радость и успех всем, а ваша личная жизнь — исключительно счастливой и успешной во всех отношениях!
Поздравления с Днем рекрутера в стихах
Как будто самородок,
Среди пустой руды,
Талант из миллионов.
Найти сумеешь ты.
Будь то «айтишный» гений
Иль точный счетовод —
Любого кандидата
Рекрутер подберет.
Так что нельзя не выпить,
За труд особый твой,
Прими же поздравленья,
Рекрутер, дорогой!
Рекрутер, прими сегодня
Поздравления с твоим днем,
Вверх стремится пусть карьера,
В жизни все идет путем.
Я желаю процветания,
Пусть везет во всем тебе,
Принесет пускай признание
Дело славное в судьбе.
С Днем рекрутера поздравляю,
Ты в деле кадров просто ас!
Пускай все ладится в работе
И настроение будет класс.
Глаза пускай горят азартом,
И множится оклад пускай,
Всегда вперед иди с улыбкой
И никогда не отступай.
Поздравления с Днем рекрутера в смс
Рекрутеры, поздравляю
В праздник ваш, счастливый день,
Подбирать вам супер кадры,
Точно знаем, мы не лень.
Пусть вас радует работа,
Лавры пусть несут труды,
Чтобы результатом действий
Были вы всегда горды.
Рекрутер, спец незаменимый,
Ты будь по жизни на волне
И на работе перспективной
Лови успехи в каждом дне!
Будь уважаем пред начальством
И лучших качеств не скрывай,
И с неизменным постоянством
Десятки премий получай!
Искренне отметим
Мы День рекрутера,
Пожелаем всем мы
Счастья и здоровья.
Рекрутеры всей земли,
Я вас поздравляю,
Благ небесных и земных
Всем я вам желаю!