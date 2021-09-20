День рекрутера-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Что мы делаем, когда нужен работник? Просто объявления — это вчерашний день! На что нам тогда сотрудники кадровых агентств? С Днем рекрутера! Пусть не иссякает поток профессионалов и ищущих их работодателей, пусть каждый день будет удачным!

Людей сегодня не один миллиард, но найти нужного специалиста не так-то просто… Хорошо, что на свете есть рекрутеры, помогающие решать кадровые вопросы легко и быстро! С праздником, с Днем рекрутера! Больше достижений, выгодных сделок и личного счастья!