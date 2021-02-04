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Жизнь

День силовиков. Губернатор предложил ввести новый праздник

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил установить новый праздник, посвященный сотрудникам силовых структур, пишет Znak.com.

Акция протеста 31 января. Красноярск.
Акция протеста 31 января. Красноярск.
prmira.ru со ссылкой на неизвестного автора.

Соответствующую инициативу о введении праздника Беглов внес на рассмотрение Заксобрания.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Борис Вишневский. По его словам, документ подписали 27 января 2021 года, а отмечать новый праздник губернатор планирует 12 марта.

«Пока граждан, выходящих в Петербурге на мирный протест, бьют, задерживают, штрафуют и сажают, губернатор Беглов вносит в ЗАКС проект закона об установлении нового городского праздника», — отметил Вишневский.

Депутат пообещал, что обсуждение этого документа в Заксобрании «будет интересным».

Ранее депутат-космонавт из Госдумы предложила сделать выходным 12 апреля, поскольку в этот день произошла еще одна победа.

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