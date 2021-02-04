День силовиков. Губернатор предложил ввести новый праздник

prmira.ru со ссылкой на неизвестного автора.

Соответствующую инициативу о введении праздника Беглов внес на рассмотрение Заксобрания.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Борис Вишневский. По его словам, документ подписали 27 января 2021 года, а отмечать новый праздник губернатор планирует 12 марта.

«Пока граждан, выходящих в Петербурге на мирный протест, бьют, задерживают, штрафуют и сажают, губернатор Беглов вносит в ЗАКС проект закона об установлении нового городского праздника», — отметил Вишневский.

Депутат пообещал, что обсуждение этого документа в Заксобрании «будет интересным».

Ранее депутат-космонавт из Госдумы предложила сделать выходным 12 апреля, поскольку в этот день произошла еще одна победа.