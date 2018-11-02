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Жизнь
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День всех усопших верных: зачем молятся за умерших и причем тут Чистилище

2 ноября по католическому календарю — День поминовения всех усопших верных. Догматически он связан с верой католиков в Чистилище — промежуточное место между раем и адом.

Библия. Крест. Христианство
Библия. Крест. Христианство
СС0

День всех усопших верных наступает сразу после Дня всех святых (1 ноября).

Согласно католическому вероучению, молитва за умерших предполагает существование Чистилища: тем, кто уже в раю, молитвы не нужны, а в аду молитвы не помогут.

В Чистилище души очищаются перед встречей с Богом. Они не могут сами помочь себе: очиститься помогают молитвы верующих и Церкви, пишет рускатолик.рф.

В День всех усопших верных верующие молятся за умерших близких людей, посещают могилы, устраивают семейную трапезу, сообщает norge.ru.

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