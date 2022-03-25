25 марта
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Жизнь

«Денег катастрофически не хватает»: алтайские райбольницы к концу года могут еще глубже провалиться в долги

Районные больницы в Алтайском крае имеют серьезные кредиторские задолженности, а к концу года положение может значительно усугубиться. Многолетние проблемы финансирования медучреждений обсуждали на встрече председателя АКЗС Александра Романенко с главврачом Волчихинской ЦРБ Татьяной Харловой.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

Медик рассказала, что в 2020 году сумма финансирования медучреждений из расчета на одного прикрепленного жителя (так называемый подушевой тариф) составляла 430 рублей. В 2021 году — увеличили до 431 рублей.

Таким образом, получившая сумма — чуть менее 7,5 млн рублей — основная часть финансирования ЦРБ.

А в расходы входит: лечение пациента, закупка лекарств, медицинских изделий, лабораторная диагностика и химреактивы, питание больного, мягкий инвентарь, ГСМ, мелкий ремонт, благоустройство и содержание ФАПов и многое другое.

В Волчихинской ЦРБ.
В Волчихинской ЦРБ.
akzs.ru

Главная статья расходов — заработная плата персонала. В Волчихинской ЦРБ это 78% от всех расходов.

«Кредиторская задолженность возникает в результате того, что этих денег катастрофически не хватает. Ежегодно растут цены на лекарства, продукты питания, ГСМ и коммунальные затраты, увеличивается размер МРОТ. Рост подушевого тарифа, к сожалению, не успевает покрывать это повышение. Внесла свои коррективы и пандемия, которая дополнительно увеличила затраты еще на 3 млн 700 тыс. рублей», — цитирует Татьяну Харлову пресс-служба АКЗС.

В больнице пытаются увеличивать количество платных услуг (ввели платные медосмотры и ультразвуковое обследование). На вырученные деньги ремонтируют ФАПы, содержат территорию и автопарк.

За семь лет кредиторская задолженность с 13 млн 800 тыс. рублей уменьшилась только до 8 млн даже с учетом дополнительного финансирования со стороны краевого минздрава.

Александр Романенко заявил, что депутаты на мартовской сессии планируют обращение в правительство РФ с просьбой пересмотреть методику расчетов подушевого финансирования для таких территорий как Алтайский край, где велика доля сельского населения и выше заболеваемость.

«Если ничего не изменится, мы можем ощутить значительный недостаток финансовых ресурсов в конце года по всему краю и особенно по конкретным лечебным учреждениям. Мы очень надеемся, что правительство Российской Федерации нас услышит», — заключил председатель АКЗС.

Сессия АКЗС состоится 31 марта.

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