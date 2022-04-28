28 апреля
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Жизнь

Деньги, быстрые платежи и выплаты. Какие изменения вступят в силу в мае

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что скоро станет меньше ограничений в Системе быстрых платежей (СБП). Что это значит, и какие еще изменения вступят в силу в мае — в нашем разборе.

Деньги.
Деньги.
Фото из открытых источников.
1
Заявления на новую выплату

Володин написал в своем Telegram-канале: «Досрочный прием заявлений на новую выплату для семей с детьми 8−17 лет на „Госуслугах“ начался 26 апреля. С 1 мая заявления будут направлять в ПФР. Деньги придут за период с 1 апреля».

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru
2
Теперь нельзя

Со следующего месяца, отметил спикер Госдумы, также запретят погашать кредиты соцвыплатами без письменного согласия заемщика.

Он уточнил: если заемщик передумает перечислять выплату в счет долга, то он может отозвать ее в течение двух недель.

3
Меньше ограничений

По словам Володина, станет меньше ограничений для операций в СБП. Максимальную сумму операции с 1 мая поднимут от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Система быстрых платежей, СБП.
Система быстрых платежей, СБП.
СС0
4
Контроль товаров и списки

С 26 мая правительство будет утверждать списки контролируемых товаров и технологий по экспортному контролю. Это нужно, чтобы оптимизировать существующую процедуру.

Также с 5 мая вступает в силу закон о делистинге российских бумаг с иностранных бирж. До этого срока компании должны предпринять действия по расторжению договоров (о размещении депозитарных расписок за рубежом и сокращении программ депозитарных расписок).

5
Какой закон уже вступил в силу

Закон за отождествление действий СССР и нацистской Германии вступил в силу 27 апреля, пишет Ura.ru. За его нарушение будет грозить штраф до 2 тыс. Рублей или административный арест на 15 суток, для должностных лиц — до 4 тыс. рублей, а юрлиц — до 50 тыс. рублей.

Штрафы.
Штрафы.
Павел Водопьянов
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