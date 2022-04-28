Деньги, быстрые платежи и выплаты. Какие изменения вступят в силу в мае

Володин написал в своем Telegram-канале: «Досрочный прием заявлений на новую выплату для семей с детьми 8−17 лет на „Госуслугах“ начался 26 апреля. С 1 мая заявления будут направлять в ПФР. Деньги придут за период с 1 апреля».
Со следующего месяца, отметил спикер Госдумы, также запретят погашать кредиты соцвыплатами без письменного согласия заемщика.
Он уточнил: если заемщик передумает перечислять выплату в счет долга, то он может отозвать ее в течение двух недель.
По словам Володина, станет меньше ограничений для операций в СБП. Максимальную сумму операции с 1 мая поднимут от 600 тыс. до 1 млн рублей.
С 26 мая правительство будет утверждать списки контролируемых товаров и технологий по экспортному контролю. Это нужно, чтобы оптимизировать существующую процедуру.
Также с 5 мая вступает в силу закон о делистинге российских бумаг с иностранных бирж. До этого срока компании должны предпринять действия по расторжению договоров (о размещении депозитарных расписок за рубежом и сокращении программ депозитарных расписок).
Закон за отождествление действий СССР и нацистской Германии вступил в силу 27 апреля, пишет Ura.ru. За его нарушение будет грозить штраф до 2 тыс. Рублей или административный арест на 15 суток, для должностных лиц — до 4 тыс. рублей, а юрлиц — до 50 тыс. рублей.