Деньги, быстрые платежи и выплаты. Какие изменения вступят в силу в мае

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Контроль товаров и списки

С 26 мая правительство будет утверждать списки контролируемых товаров и технологий по экспортному контролю. Это нужно, чтобы оптимизировать существующую процедуру.

Также с 5 мая вступает в силу закон о делистинге российских бумаг с иностранных бирж. До этого срока компании должны предпринять действия по расторжению договоров (о размещении депозитарных расписок за рубежом и сокращении программ депозитарных расписок).