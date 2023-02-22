Депутат АКЗС Сергей Писарев признался в том, что не помнит слов российского гимна

Свое заявление член фракции «Единая Россия» сделал в ходе традиционной «пятнадцатиминутки» в конце 17-й сессии краевого парламента 22 февраля 2023 года.

«Мне стыдно, конечно, об этом говорить, но я вырос все-таки в Советском союзе, и когда начинает играть гимн Советского союза, у меня в голове играет — „Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки великая Русь…“. И я ничего с этим сделать не могу.», — сказал Сергей Писарев.

Депутат предложил на время исполнения гимна России в начале каждой сессии показывать его на экранах.

«Мы все выучим гимн — это будет очень здорово», — заявил Писарев.

Ранее стало известно, что депутат АКЗС и член фракции КПРФ Владимир Громов уходит добровольцем на СВО.