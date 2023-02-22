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Жизнь

Депутат АКЗС Сергей Писарев признался в том, что не помнит слов российского гимна

Алтайский депутат, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев признался, что вместо слов российского гимна автоматически поет гимн Советского Союза.

Сергей Писарев.
Сергей Писарев.
Анна Зайкова

Свое заявление член фракции «Единая Россия» сделал в ходе традиционной «пятнадцатиминутки» в конце 17-й сессии краевого парламента 22 февраля 2023 года.

«Мне стыдно, конечно, об этом говорить, но я вырос все-таки в Советском союзе, и когда начинает играть гимн Советского союза, у меня в голове играет — „Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки великая Русь…“. И я ничего с этим сделать не могу.», — сказал Сергей Писарев.

Депутат предложил на время исполнения гимна России в начале каждой сессии показывать его на экранах.

«Мы все выучим гимн — это будет очень здорово», — заявил Писарев.

Ранее стало известно, что депутат АКЗС и член фракции КПРФ Владимир Громов уходит добровольцем на СВО.

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