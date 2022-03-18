Депутат Госдумы предложила создать кибергруппы для поиска педофилов, наркоманов и киллеров

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила РИА «Новости» о необходимости создания спецподразделений в правоохранительных органах по борьбе с преступными «услугами» в даркнете.

Лантратова отметила, что необходимо выискивать сайты по продаже наркотиков, сообщества педофилов и предложения по найму киллеров.

«Надо создать кибергруппы по работе в даркнете. Для борьбы с сайтами по торговле наркотиками, продаже людей и другими преступными „услугами“ нужно организовать агентурную работу правоохранителей в даркнете», — пояснила она.

По словам депутата, преступники активно пользуются анонимностью «темной сети» и «обмениваются опытом по совращению детей».

«Для личного состава прокуратуры и других правоохранительных органов нужно организовать курсы по изучению особенностей работы в даркнете с тем, чтобы затем вести там агентурную работу по борьбе с преступностью. Возможно создание специального подразделения по даркнету в МВД или других органах», — подчеркнула народная избранница.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном тюремном заключении для педофилов-рецидивистов.