Депутат Госдумы призвал лишить гражданства Слепакова за песню о СВО

По словам депутата, Семен Слепаков записал «новую оскорбительную сатирическую песню, посвященную СВО». Ролик с песней выложили на YouTube.
В песне мать поет своему сыну колыбельную и рассказывает о двух братьях. Один погиб в ходе спецоперации, второй стал IT-специалистом в Европе, и мать считает его предателем.
Хамзаев считает, что этой песней Слепаков оскорбил большинство россиян, а также матерей военнослужащих на СВО.
«Считаю, что Слепакова надо лишить российского гражданства и признать иноагентом», — заявил депутат.
В соцсетях также раскритиковали ролик юмориста. Его обвинили в предательстве и лицемерии. Пользователи соцсетей считают, что Слепаков «пытается усидеть на двух тульях».
Ранее концерт Валерия Меладзе отменили в Москве вслед за Барнаулом. Артист по попал в так называемый «черный список», с ним отказываются сотрудничать.
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