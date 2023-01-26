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Жизнь

Депутат Госдумы призвал лишить гражданства Слепакова за песню о СВО

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») призвал лишить российского гражданства комика Семена Слепакова. Ранее артист исполнил противоречивую песню о СВО, сообщают РИА Новости.

Семен Слепаков
Семен Слепаков
Соцсети Семена Слепакова

По словам депутата, Семен Слепаков записал «новую оскорбительную сатирическую песню, посвященную СВО». Ролик с песней выложили на YouTube.

В песне мать поет своему сыну колыбельную и рассказывает о двух братьях. Один погиб в ходе спецоперации, второй стал IT-специалистом в Европе, и мать считает его предателем.

Хамзаев считает, что этой песней Слепаков оскорбил большинство россиян, а также матерей военнослужащих на СВО.

«Считаю, что Слепакова надо лишить российского гражданства и признать иноагентом», — заявил депутат.

В соцсетях также раскритиковали ролик юмориста. Его обвинили в предательстве и лицемерии. Пользователи соцсетей считают, что Слепаков «пытается усидеть на двух тульях».

Ранее концерт Валерия Меладзе отменили в Москве вслед за Барнаулом. Артист по попал в так называемый «черный список», с ним отказываются сотрудничать.

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