28 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Детей, которые направлялись в детский лагерь, забыли на вокзале

В Пыть-Яхе родители обвинили лагерь Туапсе в том, что они забыли детей на вокзале, сообщает ura.ru

Об инциденте рассказала мама одного из детей.

Из Пыть-Яха в Краснодар выехало 36 детей на отдых в оздоровительном лагере. Сразу возник вопрос — почему нас посадили в поезд до Анапы, который не идет через Туапсе, где в поселке Лермонтово наш лагерь, — сообщает женщина.

Прибывших детей из вокзала вывели. Но в лагере сообщили, что не знают о прибытии школьников и перестали выходить на связь. За группой через три часа прислали автобус с водителем, но сопровождающего в нем не было.

В мэрии Пыть-Яха прокомментировали ситуацию. Они сообщают, что автобус опоздал, но женщина не уведомила о проблемах заказчика — мэрию. Они так же отметили, что непонятно, почему дети оставались на жаре длительное время и почему не была зарегистрирована претензия в РЖД.

Сейчас в этом деле ведется проверка.

Ранее сообщалось, что первоклассник оказался в реанимации после отдыха в российском лагере.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость