Детей, которые направлялись в детский лагерь, забыли на вокзале

Об инциденте рассказала мама одного из детей.
Из Пыть-Яха в Краснодар выехало 36 детей на отдых в оздоровительном лагере. Сразу возник вопрос — почему нас посадили в поезд до Анапы, который не идет через Туапсе, где в поселке Лермонтово наш лагерь, — сообщает женщина.
Прибывших детей из вокзала вывели. Но в лагере сообщили, что не знают о прибытии школьников и перестали выходить на связь. За группой через три часа прислали автобус с водителем, но сопровождающего в нем не было.
В мэрии Пыть-Яха прокомментировали ситуацию. Они сообщают, что автобус опоздал, но женщина не уведомила о проблемах заказчика — мэрию. Они так же отметили, что непонятно, почему дети оставались на жаре длительное время и почему не была зарегистрирована претензия в РЖД.
Сейчас в этом деле ведется проверка.
Ранее сообщалось, что первоклассник оказался в реанимации после отдыха в российском лагере.
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