Девочку, над которой жестоко надругались подружки в Барнауле, обманули с подарком

Инцидент произошел днем 23 мая. 14-летняя девушка — организатор насилия — в компании трех подруг, младших по возрасту, в заброшенном доме надругалась над девочкой. Девушку задержали и отправили под стражу — ей, как несовершеннолетней, грозит не более 10 лет лишения свободы. Подружкам уголовная ответственность не грозит. Накануне школьницу выпустили из СИЗО.

После надругательства девочка стала подопечной краевого отделения Российского детского фонда. В организации отметили, что им часто задают вопросы о состоянии ребенка.

«Около месяца мы не сообщали информации о девочке. Сейчас она находится в одном из детских санаториев Алтайского края. В основном общается с детьми младше себя по возрасту, среди них появились друзья. Внешне поведение ничем не отличается от поведения других детей: участвует в мероприятиях, делает снимки подаренным телефоном, проходит оздоровительные процедуры, гуляет по территории, дышит целебным сосновым воздухом. Нам кажется, что психологическое состояние девочки приходит в норму, но как на самом деле, знают только ее близкие и психолог», — рассказали в фонде.

Насилие над детьми. СС0

Также благотворители сообщили о сборе средств и помощи — за весь период семье перечислили 33 тыс. рублей.

Деньги направили на первоочередные нужды и организацию культурно-досуговой программы во время пребывания девочки и мамы в Санкт-Петербурге — поездка состоялась в июне.

Впрочем, не обошлось и без огорчений. Ранее бывшая жительница Барнаула, управляющая компанией в Москве, пообещала девочке подарок, но позже передумала дарить что-либо.

«Ранее мы сообщали о том, что московская компания изъявила желание передать девочке модную одежду, однако впоследствии собственница, бывшая жительница Барнаула, отказалась от своих намерений. Не скроем, ее решение огорчило девочку, а еще больше огорчило нас и послужило для нас хорошим уроком — не говорить раньше времени об обещаниях, которые, как оказалось, могут не исполняться», — отметили в фонде.

Ранее стали известны две причины, толкнувшие подростков на надругательство над 11-летней девочкой.