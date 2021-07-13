13 июля 24°C
﻿
Жизнь

Девочку, над которой жестоко надругались подружки в Барнауле, обманули с подарком

11-летняя девочка из Барнаула, ставшая жертвой насилия со стороны бывших подруг, проходит реабилитацию в санатории, сообщает алтайское отделение Российского детского фонда.

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

Инцидент произошел днем 23 мая. 14-летняя девушка — организатор насилия — в компании трех подруг, младших по возрасту, в заброшенном доме надругалась над девочкой.

Девушку задержали и отправили под стражу — ей, как несовершеннолетней, грозит не более 10 лет лишения свободы. Подружкам уголовная ответственность не грозит. Накануне школьницу выпустили из СИЗО.

После надругательства девочка стала подопечной краевого отделения Российского детского фонда. В организации отметили, что им часто задают вопросы о состоянии ребенка.

«Около месяца мы не сообщали информации о девочке. Сейчас она находится в одном из детских санаториев Алтайского края. В основном общается с детьми младше себя по возрасту, среди них появились друзья. Внешне поведение ничем не отличается от поведения других детей: участвует в мероприятиях, делает снимки подаренным телефоном, проходит оздоровительные процедуры, гуляет по территории, дышит целебным сосновым воздухом. Нам кажется, что психологическое состояние девочки приходит в норму, но как на самом деле, знают только ее близкие и психолог», — рассказали в фонде.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Также благотворители сообщили о сборе средств и помощи — за весь период семье перечислили 33 тыс. рублей.

Деньги направили на первоочередные нужды и организацию культурно-досуговой программы во время пребывания девочки и мамы в Санкт-Петербурге — поездка состоялась в июне.

Впрочем, не обошлось и без огорчений. Ранее бывшая жительница Барнаула, управляющая компанией в Москве, пообещала девочке подарок, но позже передумала дарить что-либо.

«Ранее мы сообщали о том, что московская компания изъявила желание передать девочке модную одежду, однако впоследствии собственница, бывшая жительница Барнаула, отказалась от своих намерений. Не скроем, ее решение огорчило девочку, а еще больше огорчило нас и послужило для нас хорошим уроком — не говорить раньше времени об обещаниях, которые, как оказалось, могут не исполняться», — отметили в фонде.

Ранее стали известны две причины, толкнувшие подростков на надругательство над 11-летней девочкой.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость