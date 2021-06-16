Школьницу, надругавшуюся над 11-летней девочкой в Барнауле, выпустили из СИЗО

Преступление произошло днем 23 мая. 14-летняя девушка — организатор насилия — в компании трех подруг, младших по возрасту, в одном из заброшенных домов надругалась над девочкой. Девушку задержали и отправили под стражу — ей грозит не более 10 лет лишения свободы, как несовершеннолетней, хотя по ст. 132 УК РФ предусмотрено от 12 до 20 лет. Подружкам уголовная ответственность не грозит, но могут поставить на учет.

15 июня Алтайский краевой суд принял решение отпустить девушку из следственного изолятора.

«В качестве оснований изменения меры пресечения сторона защиты приводила доводы о слишком юном возрасте малолетней арестантки, сотрудничество со следствием и прочие», — отмечает издание.

Суд. Pixabay.com

В СИЗО девушку направляли на два месяца, уже отбытый срок зачтется во время домашнего ареста.

Напомним, школьницу поместили в СИЗО-1. Жилая площадь камер там составляет не менее 12 кв. м, есть вмонтированное в стену зеркало, телевизор и холодильник.

Несовершеннолетних в изоляторе кормят кашами, колбасой, творогом, сыром, кофе, булочками, борщом с мясом, говядиной с овощами, компотом, хлебом и кефиром, в полдник — фрукты, сок и конфеты.

Ранее стали известны две причины, толкнувшие подростков на надругательство над 11-летней девочкой.