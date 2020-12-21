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Директор барнаульского лицея и студент-медик попали под «пресс» ковидных штрафов

Суды Алтайского края стали строже наказывать за нарушение санитарно-эпидемиологических норм: так, студента медицинского университета оштрафовали на 7,5 тыс. рублей, директора лицея № 86 — на 25 тыс. Рассказываем, в чем они провинились.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

За поездку в автобусе без маски

Студент медицинского университета Сергей Комиссар ехал на автобусе по Правобережному тракту — защитной маски на нем не было.

Как правило, такое правонарушение квалифицируют по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

По ней диапазон наказания весьма широкий — от предупреждения до штрафа в размере 1−30 тыс. рублей. Но, как правило, суд людей не штрафует — только выносит предупреждение.

В Центральном районном суде Барнаула.
В Центральном районном суде Барнаула.
Анна Зайкова.

Но студента-медика сочли виновным статье 6.3 КоАП (часть 2) — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Санкция по этой статье — 15−40 тыс. рублей.

С учетом признания вины и раскаяния студенту назначили штраф в 7,5 тыс. рублей. Постановление суд вынес 7 декабря. Информации об оспаривании наказания в вышестоящей инстанции в карточке дела нет.

В Центральном районном суде Барнаула.
В Центральном районном суде Барнаула.
Анна Зайкова.

Штраф за родительское собрание

В лицее № 86 17 сентября провели родительское собрание в четырех классах. Мамы и папы на нем присутствовали очно. Между тем, собрания — массовые мероприятия, и проводить их было запрещено.

Специалист-эксперт Роспотребнадзора провел в этот день внеплановую проверку в лицее — он и составил протокол об административном правонарушении.

В суде директор лицея Ирина Агафонова вину в нарушении признала и пояснила: каких-либо негативных последствий после проведения собрания не наступило.

Барнаульский лицей №86.
Барнаульский лицей № 86.
avatars.mds.yandex.net

Тем не менее сам факт проведения собрания квалифицировали по части 2 ст. 6.3 КоАП РФ — директора могли оштрафовать как должностное лицо на 50−150 тыс. рублей.

Но судья учел, что правонарушение совершено впервые, а директор раскаялась. Поэтому ей назначили штраф меньше минимального — 25 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Железнодорожного райсуда Барнаула.

Но решение суда еще не вступило в силу — из карточки дела следует, что директор рассчитывает на пересмотр решения и направила жалобу в краевой суд.

В Центральном районном суде Барнаула.
В Центральном районном суде Барнаула.
Анна Зайкова.

Судить стали строже

Вообще же, по этой же статье КоАП сейчас штрафуют больше нарушителей санитарных правил, чем в начале эпидемии.

Получить наказание можно, например, за то, что вовремя не сдал тест ПЦР после возвращения из-за границы или за нарушение режима самоизоляции.

Впрочем, пока большинство составителей протоколов (сотрудники полиции или специалисты Роспотребнадзора) более или менее лояльны к нарушителям. А суды, связанные с несоблюдением антиковидных ограничений, все же заканчиваются предупреждением.

Запрет.
Запрет.
Altapress.ru

Какие ограничения действуют в Алтайском крае

  1. Обязательно ношение масок в любых учреждениях торговли, сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, в общественном транспорте, на остановочных пунктах, в такси, на парковках и в лифтах, а также в иных местах массового пребывания людей.
  2. Носить маски необходимо и на улице — во время проведения различных мероприятий с массовым участием граждан.
  3. Запрещено обслуживание граждан без масок, ответственность за это возложена на собственников помещений и транспорта.
  4. Для граждан старше 65 лет до 6 февраля действует режим самоизоляции. Людям предписано оставаться дома для снижения риска заражения новой коронавирусной инфекцией за исключением вынужденного выхода из дома (например, в магазин или больницу).
  5. С 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года организациям, предпринимателям и гражданам запрещено проводить в общественных местах зрелищно-развлекательные, досуговые, новогодние, корпоративные мероприятий и оказывать «услуги аналогичного характера».
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