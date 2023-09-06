Огромный мурал появится на стене общежития Алтайского аграрного университета

По словам художника Ивана Ильющенко, на стене 13-этажного дома изобразят девушку со снопом пшеницы в руках.
Ранее семь "чумовых" стрит-артов Барнаула, на которые стоит взглянуть.
В Барнауле граффити создадут на стене здания на перекрестке пр. Красноармейского и ул. Молодежной, передает Barnaul 22.
По словам художника Ивана Ильющенко, на стене 13-этажного дома изобразят девушку со снопом пшеницы в руках.
Ранее семь "чумовых" стрит-артов Барнаула, на которые стоит взглянуть.
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