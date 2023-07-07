Устройство дополнительной систему водоотведения начали на пересечении ул. Попова и Павловского тракта, сообщают в мэрии Барнаула.

Дополнительную ливневую канализацию начали строить на самой затапливаемой улице Барнаула.

Рабочие сделали выемку грунта для устройства новых ливнеприемных колодцев и завезли полиэтиленовые трубы, которые протянут под дорогой.

Всего сделают два колодца с отдельными ветками трубопровода. Их расположат на проезжей части в самой нижней точке дороги, где скапливается вода.

Ветки будут соединяться в общем смотровом колодце, который тоже сейчас обустраивают.

Планируется, что пропускная способность ливневки на проблемном участке увеличится более чем в два раза.

Стоимость работ - 7,1 млн рублей. Завершить строительство должны до 1 сентября.

Напомним, дополнительная система водоотведения нужна для предотвращения подтоплений, которые регулярно происходят на этой дороге во время дождей. Altapress.ru уже рассказывал, как автомобили стабильно тонут здесь каждый год.

Ранее на все время работ перекрыли правую полосу движения на участке ул. Попова.