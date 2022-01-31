Бийский центр «Роди просто» стал лучшим проектом социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Расскажем, как здесь помогают женщинам правильно подойти к самому главному событию в их жизни.

С чего все началось

Как и многие социальные проекты, центр «Роди просто» появился благодаря личной истории ее создательницы Екатерины Горбуновой.

В 2015 году она ждала первого ребенка. Поскольку Екатерина много лет занималась йогой, то решила заниматься ею и во время беременности. Только изучать все пришлось самостоятельно — никаких подобных курсов для будущих мам в Бийске не было.

Тогда Екатерина решила взять все в свои руки. Обучилась на инструктора во время декрета, проводила свои первые занятия в арендованном зале. Вопрос о создании центра для подготовки к родам все продолжал назревать — в том числе, о его создании просили занимающиеся йогой девушки.

«Я думала, что занятия йогой будет всего лишь моим развлечением в декрете. Но оказалось, что все серьезно. Я окончила в центре „Мой бизнес“ курс по социальному предпринимательству, разработала бизнес-план», — говорит создательница «Роди просто» Екатерина Горбунова.

В итоге с декрета девушка не вышла, попрощавшись с высокой должностью замдиректора по развитию. Так началась ее новая, но не менее интересная и насыщенная жизнь.

Что за доула такая

Основное направление в центре «Роди просто» — это подготовка к родам для женщин, кто рожает впервые или повторно. Разработаны они по собственной программе с использованием инновационных методов («Гипнороды, «Ароматерапия», «Остеопатические методы», «Перинатальная йога», «Арт-терапия» и многое другое).

Помогают женщинам и после родов — в центре проходят консультации по грудному вскармливанию и курсы йоги для восстановления.

Беременные могут прийти в центр с 12 недели. С этого периода она может начинать заниматься перинатальной йогой. С 30 недели стартует курс по подготовки к родам.

Особенная услуга центра «Роди просто» — сопровождение в родах специально обученной женщиной — доулой. Такая профессия для Бийска оказалась настоящим ноу-хау.

«В 2019 году я была первой доулой в Алтайском крае. Тогда к этой профессии относились очень скептически, мало что о ней знали. Когда я приходила в роддом, некоторые из медперсонала думала, что доула — это моя фамилия», — рассказывает Екатерина.

Но всего за три года отношение к доулам стремительно поменялось. В роддомах стали понимать, что это не конкурентка медперсоналу, а хорошая помощница, часть большой команды.

«Доула может поддержать эмоциональное состояние рожающей женщины, подбодрить, погладить по спинке, сказать, какая она молодец. Ее можно попросить что-то принести, например, стакан воды», — говорит предпринимательница.

Новая профессия быстро завоевала доверие беременных девушек благодаря социальным сетям центра «Роди просто». Видя ролики о прохождении родов с доулой, они часто пишут — «Хочу также!».

«Во всем мировом сообществе отмечено, что присутствие помощника на родам — мужа, подружки или доулы — значительно облегчает весь процесс. Только в случае с доулой ты понимаешь, что рядом с тобой находится квалифицированная помощь», — поясняет Екатерина.

Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни , физической культуры и спорта. Бийский центр «Роди просто»

Эффективность подобного сопровождения выражается и в цифрах — женщины с доулами реже подвергаются кесарево сечению, снижается ряд медицинских вмешательств.

«Одна из наших доул — это Татьяна, акушерка с 20-летним стажем. Изначально она негативно относилась к этой профессии. Но видя, как доула помогает женщинам, как много она может уделить ей времени, Татьяна переменила свое мнение и сама освоила эту специальность», — рассказала социальный предприниматель.

Глобальные планы

В конкурсе центр «Роди просто» побеждает уже второй раз. По словам Екатерины, для них это стало хорошей традицией подведения собственных итогов развития: «Когда отправляешь заявку, думаешь — а что я сделал за этот год, чем я стал лучше?».

Сейчас центр для подготовки к родам активно развивает онлайн-курсы для женщин, которыми могут воспользоваться не только жительницы Бийска, но и беременные с любой точки страны. Также в планах открытие службы нянь.

«Заметила, что социальным предпринимательством чаще всего занимаются женщины. Наверное, потому что в этом виде бизнеса всегда много эмоциональных моментов. Но этим он и прекрасен», — говорит Екатерина.

Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни , физической культуры и спорта. Бийский центр «Роди просто»

Справка

Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа — региональный и федеральный. В этом году победителями регионального этапа стали 7 алтайских компаний и индивидуальных предпринимателей — они представят регион на федеральном уровне.

Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.