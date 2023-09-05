Дожди и грозы. Какая погода будет 5 сентября в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае температура составит +19...+14 градусов. Местами небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Днем потеплеет до +26...+21 градусов. Небольшие, местами умеренные дожди, грозы.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью столбики термометров покажут +10...+12 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Небольшой дождь.
Днем температура составит +17...+19 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Небольшой дождь, гроза.