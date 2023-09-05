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Жизнь

Дожди и грозы. Какая погода будет 5 сентября в Алтайском крае

Синоптики алтайского гидрометцентра рассказали о погоде 5 сентября в Алтайском крае.

Барнаул после дождя.
Барнаул после дождя.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +19...+14 градусов. Местами небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Днем потеплеет до +26...+21 градусов. Небольшие, местами умеренные дожди, грозы.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +10...+12 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Небольшой дождь.

Днем температура составит +17...+19 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Небольшой дождь, гроза.

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