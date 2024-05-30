Дожди и холод. О погоде в Алтайском крае 30 мая рассказали синоптики

Погода в Алтайском крае
Температура ночью: +1,+6 гр., местами заморозки 0,-2 гр. Температура днем: +8,+13 гр., по югу местами до +18 гр.
В отдельных районах кратковременные, в предгорьях местами сильные дожди.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью: +2,+4 гр. Температура днем: +10,+12 гр.
В начале дня кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Ранее сообщалось, что циклоны несут вместе с дождевыми тучами похолодание на Алтай. Когда настанет тепло.
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