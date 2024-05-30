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Жизнь

Дожди и холод. О погоде в Алтайском крае 30 мая рассказали синоптики

Синоптики прогнозируют холодную и дождливую погоду.

Барнаул после дождя.
Барнаул после дождя.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Температура ночью: +1,+6 гр., местами заморозки 0,-2 гр. Температура днем: +8,+13 гр., по югу местами до +18 гр.

В отдельных районах кратковременные, в предгорьях местами сильные дожди.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью: +2,+4 гр. Температура днем: +10,+12 гр.

В начале дня кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Ранее сообщалось, что циклоны несут вместе с дождевыми тучами похолодание на Алтай. Когда настанет тепло.

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