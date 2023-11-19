Движение по шоссе Ленточный бор и Лесной тракт восстановили

Об открытии дороги сообщает "Барнаул". Дорога была закрыта в связи с риском падения деревьев на проезжую часть.
Ранее мы рассказывали о восстановлении движения электротранспорта в Барнауле.
Ранее для обеспечения безопасности жителей Алтайского края, дорогу перекрывали, сейчас ветер ослаб и движение открыто.
Об открытии дороги сообщает "Барнаул". Дорога была закрыта в связи с риском падения деревьев на проезжую часть.
Ранее мы рассказывали о восстановлении движения электротранспорта в Барнауле.
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