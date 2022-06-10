Двое барнаульцев угнали машину, врезались в погреба и пытались угнать другую машину

В Алтайском крае задержали двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля, сообщает региональное МВД.

Полицейские получили сообщение об угоне автомобиля ВАЗ. После приняли еще одно заявление о попытке завладеть машиной Volkswagen — злоумышленники разбили стекла и оголили провода в салоне.

Как рассказал первый заявитель, он оставил ВАЗ на парковке, а через некоторое время увидел, как автомобиль движется в сторону одного из жилых домов.

«Однако машина далеко не уехала — врезалась в стоящие рядом погреба, после чего из нее выбежали двое мужчин и скрылись», — рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали двоих ранее судимых барнаульцев, которые дали признательные показания. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Ранее на Алтае угонщик не справился с машиной и через двести метров улетел в кювет.