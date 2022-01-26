Алтайские сельчане ответят за попытку испепелить машину нового начальника полиции

В Алтайском крае двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в покушении на поджог автомобиля сотрудника полиции, сообщает региональный СК.

Напомним, вечером 28 сентября в одном из сел Чарышского района сгорел автомобиль нового начальника райотдела полиции.

После поджога поймали местного жителя. Как выяснилось, в уничтожении машины участвовали два человека.

«Ранее неоднократно судимый мужчина (в том числе и за поджоги), испытывая личные неприязненные отношения к временно исполняющему обязанности начальника отдела полиции по Чарышскому району, предложил своему знакомому уничтожить служебный автомобиль», — рассказали в ведомстве.

Роли распределили следующим образом: 40-летний заказчик подготовил легковоспламеняющуюся жидкость, а 39-летний исполнитель облил капот и поджег.

Сельчане не смогли до конца довести умысел на уничтожение машины, поскольку пожарные успели потушить.

«Своими действиями обвиняемые причинили значительный ущерб собственнику на сумму около 180 тысяч рублей», — уточнили в СК.

Примечательно, что во время расследования 39-летний мужчина проник в гараж к местному жителю и похитил имущество на сумму более 5 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд. Обоих сельчан обвинили в «покушении на умышленное уничтожение имущества».

Ранее в Республике Алтай на полицейских напал вооруженный косой сельчанин, пытавшийся повредить служебное авто.