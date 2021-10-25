«Единая Россия» помогла нарисовать стометровое граффити с 36 котами в Бийске

В парке Льнокомбината в Бийске появилось 100-метрое граффити с изображением котиков, рассказали в пресс-центре АКЗС.

Инициаторами проекта стала председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике, депутат фракции «Единая Россия» Татьяна Ильюченко, художник Иван Усольцев и местные волонтеры.

Ильюченко помогла приобрести материалы для грунтовки, а бойцы студенческого волонтерского отряда «Новый рубеж» Бийского технологического института подготовили стену.

Художник Иван Усольцев изобразил на стене котов, а раскрашивать рисунок ему помогали все желающие.

Длина этого граффити — около ста метров, а высота — два с половиной.

«Получилось очень здорово, пусть таких крупных легальных арт-объектов на улицах Бийска будет больше», — сказала Татьяна Ильюченко.

Ранее в Барнауле на фасаде детского сада № 273 нарисовали граффити «Стрижи», посвященное знаменитой пилотажной группе.