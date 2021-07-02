«Единственное утешение в горькой доле». Как золотые прииски на Алтае охватила эпидемия пьянства

В Сибири и, в частности, на Алтае в XIX веке добывали золото. После месяцев тяжелого труда рабочие ехали в ближайший кабак, где пропивали практически все заработанное жалованье. О пьянстве, «сухом законе», винных порциях и «горькой доле» крестьян на золотых приисках — в материале altapress.ru.

В Алтайском округе на золотых приисках работали около 3 тысяч человек, подсчитал историк Валерий Скубневский. Среди рабочих шахт было много ссыльных (в том числе опасных преступников — воров, убийц). Они привозили с собой традиции уголовного мира: пьянство, любовь к игре в карты и дракам, а также особый жаргон.

Политика правительства и начальства приисков на протяжении века менялась. В первую волну «золотой лихорадки» — 30−50 годы — администрация пыталась совсем запретить пить на приисках. Потом стали вводить винные порции. Алкоголем периодически поощряли за переработки.

Одно время торговцам запретили открывать кабаки ближе 50 верст от прииска. Рабочие получали аванс и пропивали его еще до начала работ. Закончив сезонные работы, получали остатки жалованья, снова шли в кабак и устраивали там пьяные оргии.

Кто-то из современников попытался узнать у рабочих о причинах столь буйного пьянства. Ему ответили, что «знают свою глупость, знают, что много денег у них пропадает в пьяном виде, но что вино их единственное утешение в горькой доле».

Выпивающие рабочие ловили кураж. Некоторые из них в ближайших к прииску убогих кабаках требовали подать «вина, что господа пьют».

Речь шла о шампанском. Разумеется, игристого там не было. Однако рабочим подавали бутылку с какой-то жидкостью. Эта бурда стоила как настоящее шампанское — 7−8 рублей. За эти деньги можно было купить двух овец.

Добыча золота в Сибири. Фото из открытых источников.

Были и более изобретательные. Один из рабочих купил в лавке рулон красной ткани. Рабочие разложили ее как дорожку от дороги к кабаку и прошествовали по ней.

Администрация пыталась бороться с пьянством и так, и этак. В середине и второй половине XIX века, когда центром разгула пьянства стали сибирские города, генерал-губернатор Восточной Сибири распорядился вести рабочих в обход городов. Но тогда торговцы алкоголем и проститутки стали выезжать им навстречу.

А еще урон золотодобывающей отрасли приносили «спиртоносы». Они собирались в вооруженные шайки, брали алкоголь и шли к прииску. Рабочие ходили к ним в тайгу за алкоголем, меняли украденное золото на спирт.

Анна Карпова