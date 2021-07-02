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Жизнь

«Единственное утешение в горькой доле». Как золотые прииски на Алтае охватила эпидемия пьянства

В Сибири и, в частности, на Алтае в XIX веке добывали золото. После месяцев тяжелого труда рабочие ехали в ближайший кабак, где пропивали практически все заработанное жалованье. О пьянстве, «сухом законе», винных порциях и «горькой доле» крестьян на золотых приисках — в материале altapress.ru.

Добыча золота в Сибири.
Добыча золота в Сибири.
Фото из открытых источников.

В Алтайском округе на золотых приисках работали около 3 тысяч человек, подсчитал историк Валерий Скубневский. Среди рабочих шахт было много ссыльных (в том числе опасных преступников — воров, убийц). Они привозили с собой традиции уголовного мира: пьянство, любовь к игре в карты и дракам, а также особый жаргон.

Политика правительства и начальства приисков на протяжении века менялась. В первую волну «золотой лихорадки» — 30−50 годы — администрация пыталась совсем запретить пить на приисках. Потом стали вводить винные порции. Алкоголем периодически поощряли за переработки.

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Жизнь

Одно время торговцам запретили открывать кабаки ближе 50 верст от прииска. Рабочие получали аванс и пропивали его еще до начала работ. Закончив сезонные работы, получали остатки жалованья, снова шли в кабак и устраивали там пьяные оргии.

Кто-то из современников попытался узнать у рабочих о причинах столь буйного пьянства. Ему ответили, что «знают свою глупость, знают, что много денег у них пропадает в пьяном виде, но что вино их единственное утешение в горькой доле».

Выпивающие рабочие ловили кураж. Некоторые из них в ближайших к прииску убогих кабаках требовали подать «вина, что господа пьют».

Речь шла о шампанском. Разумеется, игристого там не было. Однако рабочим подавали бутылку с какой-то жидкостью. Эта бурда стоила как настоящее шампанское — 7−8 рублей. За эти деньги можно было купить двух овец.

Добыча золота в Сибири.
Добыча золота в Сибири.
Фото из открытых источников.

Были и более изобретательные. Один из рабочих купил в лавке рулон красной ткани. Рабочие разложили ее как дорожку от дороги к кабаку и прошествовали по ней.

Администрация пыталась бороться с пьянством и так, и этак. В середине и второй половине XIX века, когда центром разгула пьянства стали сибирские города, генерал-губернатор Восточной Сибири распорядился вести рабочих в обход городов. Но тогда торговцы алкоголем и проститутки стали выезжать им навстречу.

А еще урон золотодобывающей отрасли приносили «спиртоносы». Они собирались в вооруженные шайки, брали алкоголь и шли к прииску. Рабочие ходили к ним в тайгу за алкоголем, меняли украденное золото на спирт.

Анна Карпова

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