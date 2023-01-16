16 января
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Жизнь

Единую платежку по ЖКХ могут ввести в России, но есть нюансы

Единую платежку по ЖКХ с переходом на электронные квитанции предлагают ввести в России. Такую инициативу Минстрой обсуждает с Минцифры и другими ведомствами, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя по итогам совещания.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

«Власти обсуждают введение единой платежки за ЖКУ — с использованием показаний квартирных и общедомовых счетчиков. Зачастую общедомовые показания в них не отображаются», — говорится в материале.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, «реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ». Их хотят формировать в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

«Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ», — прокомментировал один из экспертов «Известий».

«Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций», — пишет издание со ссылкой на Минстрой.

Вообще, примерная форма платежного документа утверждена приказом Минстроя РФ еще в 2018 году. В Алтайском крае единый платежный документ ей соответствует, но рассылается он как в электронном, так и в бумажном виде.

Между тем для борьбы с ростом цен на ЖКХ жители Алтайского края собрали более 3 тыс. подписей.

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