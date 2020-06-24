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Жизнь

Ефремов похудел и пообещал «никогда больше не пить»

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актер сильно переживает из-за аварии и пообещал бросить пить, сообщает РИА «Новости».

Михаил Ефремов.
Михаил Ефремов.
m-efremov.ru

Напомним, 8 июня Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой», водитель которой на следующий день скончался в больнице от множественных травм. После выяснилось, что актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Юрист Эльман Пашаев отметил, что раньше артиста не привлекали даже к административной ответственности. По его словам, Ефремов никогда не нарушал скоростной режим.

«Я виделся с ним вчера. Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет», — рассказал Пашаев в эфире «Эха Москвы».

Также он назвал фантазиями публикации СМИ о том, что Ефремов якобы пытался покончить с собой.

Ранее адвокат Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме актера. Кроме того, он объяснил, почему его подзащитный сел за руль в пьяном состоянии.

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