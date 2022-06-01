Экологическое товарищество: «Росводоканал Барнаул» провел совместный субботник на безымянном озере

«Росводоканал Барнаул» провел экологическую акцию по очистке берега озера, расположенного в районе пересечения улиц Малахова и Гущина от мусора. К компании присоединились представители регионального отделения Российского экологического общества, Общероссийского народного фронта, администрации города Барнаула, администрации Ленинского района, члены народной дружины «Барнаульская», волонтеры и просто неравнодушные жители города.

«Росводоканал Барнаул» — социально ориентированное предприятие, поэтому сегодня мы с удовольствием вышли на субботник. На этой территории весной уже проводились мероприятия по благоустройству, в том числе и с участием жителей расположенных рядом домов. Однако со стороны частного сектора остался мусор. С помощью специализированной техники мы собрали и вывезли его", — рассказал директор по производству водоканала Дмитрий Власов.

Вместе с сотрудниками водоканала на уборку вышли около 50 человек. С прибрежной территории было вывезено три самосвала мусора, в том числе крупногабаритного. Также из озера достали покрышки, которые отправили на специальную переработку. Делать это пришлось вручную, ведь, как отметил руководитель регионального отделения Российского экологического общества Сергей Тастан, вдоль озера растет краснокнижное растение белокрыльник, а значит очистка озера при помощи тяжелой техники могла бы навредить экосистеме.