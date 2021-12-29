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Жизнь

Экс-депутата АКЗС наказали условно за крупное хищение при реализации нацпроекта на Алтае

В Алтайском крае бывшего депутата АКЗС Сергея Сивца, возглавлявшего государственное унитарное предприятие, признали виновным в растрате, сообщает региональный СК.

Сергей Сивец.
Сергей Сивец.
moyaokruga.ru.

Напомним, в июне 2021 года сообщили, что начальник «Северо-Восточного ДСУ» Сивец проходит подозреваемым по делу о хищении.

После этого депутат, представлявший в заксобрании «Единую Россию», покинул ряды партии.

Бывшего начальника ГУП обвинили в «присвоении и растрате имущества в особо крупном размере» (до 10 лет лишения свободы).

«С сентября по ноябрь 2020 года осужденный, являясь начальником дорожно-строительного управления, заключил договор субподряда с одним из обществ с ограниченной ответственностью, в котором был фактическим соучредителем на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования на территории Алтайского края. Обвиняемый, имея умысел на хищение денежных средств, существенно завысил стоимость работ и похитил более 6 млн 170 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Деньги выделило государство в рамках реализации на территории края нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Экс-начальник вину признал и полностью возместил ущерб. Суд назначил 3 года лишения свободы условно, а также оштрафовал на 500 тыс. рублей.

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