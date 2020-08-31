«Экс-шпионка» Мария Бутина побывала в алтайской тюрьме

Член Общественной палаты, осужденная в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом Мария Бутина побывала в ИК-11 УФСИН России по Алтайскому краю. Там она посмотрела, как соблюдаются права человека и оценила условия, в которых содержат заключенных.

Условия содержания она одобрила. В УФСИН подчеркнули, что руководство учреждения делает все возможное в рамках закона для обеспечения нужд содержащихся женщин.

Со своей стороны Мария Бутина пообещала, что приложит все усилия для оказания помощи людям, находящихся в местах лишения свободы.

После обхода колонии она провела рабочую встречу с врио начальника УФСИН России по Алтайскому краю полковником внутренней службы Олегом Кытмановым. Они обсудили вопросы по обеспечению прав граждан.

Мария Бутина в алтайской тюрьме. пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Кто такая Мария Бутина?

Мария Бутина родилась в столице Алтайского края, училась в барнаульских школах № 122 и 22, затем поступила в АлтГУ на политолога. Вуз она закончила с отличием в 2010 году.

В августе 2016-го Мария Бутина отправилась учиться в один из университетов штата Вашингтон.

В июле 2018 года ее задержали и осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Она признала себя виновной, иначе ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

В конце октября 2019 года Бутину освободили и депортировали в Россию, она вернулась в родной Алтайский край, стала членом Общественной палаты РФ.