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Жизнь

Экс-возлюбленный алтайской шпионки Бутиной, придумавший кресло-туалет, получил семь лет

Бывший бойфренд осужденной в США россиянки Марии Бутиной Пол Эриксон получил семь лет тюрьмы, сообщает РИА «Новости».

Мария Бутина.
Мария Бутина.
www.facebook.com/mvbutina

56-летнего Эриксона заподозрили в мошенничестве и отмывании денег. Обвинения ему предъявили 5 февраля 2019 года.

Американцу вменяли 11 преступных эпизодов, максимальный срок по ним — до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250−500 тыс. долларов.

«С 1996 года до августа 2018 года Эриксон занимался привлечением средств инвесторов, давая им ложные обещания», — говорится в обвинительном заключении.

Среди проектов, в которые Эриксон призывал вложить деньги, — инвалидное кресло-туалет, строительство домов престарелых и проекты в области недвижимости в Северной Дакоте.

Пустое кресло.
Пустое кресло.
пресс-служба АКЗС

Эриксон признал вину по двум эпизодам и согласился выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Кроме того, к соглашению о признании вины прилагается секретное дополнение, которое закрыто для прочтения в общедоступной базе данных.

Стоит отметить, что все обвинения не имеют отношения к делу Бутиной.

Напомним, Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Она признала себя виновной, иначе ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

В конце октября 2019 года Бутину освободили и депортировали в Россию, она вернулась в родной Алтайский край. Совсем недавно она стала членом Общественной палаты РФ.

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