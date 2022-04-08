8 апреля
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Жизнь

Эксклюзивные черные патроны сделал алтайский завод для концерна «Калашников»

Барнаульский патронный завод отгрузил партию патронов с гильзой черного корпоративного цвета для компании с АО «Концерн «Калашников». Изготовление шло на протяжении двух лет.

Уникальные патроны.
Уникальные патроны.
alt-prom.ru

Сталь приобретает черный цвет в результате оксидирования, пояснил главный инженер завода Евгений Онуфриенко.

«Это одна из технологий нанесения антикоррозийного защитного покрытия. Выполняя свою основную функцию, защитное покрытие обладает также декоративными свойствами, что имеет покупательский спрос на рынке», — цитирует инженера минпром Алтайского края.

Технологию нанесения защитного покрытия на гильзу патрона 7,62×39 методом оксидирования представили на заводском конкурсе «Инженер года» еще в 2019 году. Тогда это не применяли в серийном производстве и рассматривали как перспективу.

Уникальные патроны.
Уникальные патроны.
alt-prom.ru

С концерном «Калашников» заключен контракт на изготовление 7 млн патронов с черной гильзой, добавили в министерстве. Линейка охотничьих патронов, а это шесть калибров для карабинов и пистолетов, получила название «Стрела».

Для их серийного производства на термохимическом участке цеха № 2 построили новую линию химического оксидирования со стальными ваннами и специальными барабанами из нержавеющей стали.

А ранее стало известно, что алтайский завод будет поставлять комплектующие для КамАЗа, оставшегося без импортных запчастей.

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