Эксклюзивные пьесы о жизни Шукшина прочтут в барнаульском театре

В Алтайском краевом театре драмы прочтут созданные по заказу пьесы о жизни Василия Макаровича Шукшина 26 и 27 мая.

Действующим лицом на сцене станут не герои прозы Шукшина, а их автор.

В течение двух дней зрителей ознакомят с текстами первых пяти пьес. Их создали российские и белорусские драматурги в рамках лаборатории "Шукшин. Миф и реальность".

Лаборатория "Шукшин. Миф и реальность" - первый шаг комплексной программы по изучению эпохи, жизни и творчества Шукшина средствами театра совместно с музеями, филологами-шукшиноведами, историками-краеведами и другими институциями. Программу задумали как часть всероссийского фестиваля спектаклей по произведениям Василия Макаровича "Здравствуйте, люди", который театр организовал впервые в 2019 году.

Это первая в истории отечественной сцены попытка осмыслить в драме личность Шукшина на основе его биографии, архивных материалов, живого слова самого Василия Макаровича и интервью наших современников.

Авторы исследовали момент гибели отца Шукшина, многолетнюю тяжбу с руководством киностудий по поводу съемок фильма "Разин". Обратились также и к фигуре матери, ее роли в судьбе актера и писателя, к столичному окружению, современным землякам. А кроме того - достроили легенды вокруг личности Шукшина.

Цель лаборатории - презентация получившихся текстов зрителям. Зрители определят лучшие произведения для создания эскизов спектаклей по ним в следующем сезоне.

После каждой читки зрители смогут проголосовать за понравившуюся пьесу и оценить ее по 10-балльной шкале.

Лаборатория "Шукшин. Миф и реальность". Алтайский краевой театр драмы

26 мая в 18:00 прочитают пьесу «Музей» (автор Юлия Поспелова, Москва), а в 20:00 - «Барнаульскую ночь» (Олег Маслов, Москва).

А 27 мая в 12:00 прозвучит пьеса «Конец Шукшина, или 116 пополам» (Лара Бессмертная, Москва), в 14:00 - «Дитенок мой милый, андел Васенька» (Дмитрий Богославский, Минск), в 16:00 - «Ныряй!» (Светлана Баженова, Екатеринбург).

Купить билеты на читки можно по ссылке, стоимость - 200 рублей.

Кстати, чтобы почерпнуть материал для пьес, пятеро драматургов специально побывали на Алтае. Что предложили авторы и какая идея зажгла огонек в глазах барнаульских журналистов — в материале altapress.ru.