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Жизнь

Эксперты выяснили, продлевают ли жизнь мультивитамины

Американские ученые изучили влияние мультивитаминов на продолжительность жизни человека, сообщает журнал JAMA Open Network.

Команда проанализировала медицинские данные более 400 тыс. человек за 20 лет, которые употребляли мультивитамины. Выявлялась взаимосвязь между регулярным употреблением мультивитаминных комплексов и снижением преждевременных летальных исходов от рака.

Анализ показал, что у людей, принимающих витамины не было различий в смертности от рака, болезней сердца или других серьезных заболеваний. Результаты были скорректированы с учетом демографических факторов.

Ученые отметили, что важно оценить использование мультивитаминов и риск летального исхода среди разного населения, например, с подтвержденным дефицитом питательных веществ.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что овощи полезнее фруктов.

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