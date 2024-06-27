Эксперты выяснили, продлевают ли жизнь мультивитамины

Команда проанализировала медицинские данные более 400 тыс. человек за 20 лет, которые употребляли мультивитамины. Выявлялась взаимосвязь между регулярным употреблением мультивитаминных комплексов и снижением преждевременных летальных исходов от рака.

Анализ показал, что у людей, принимающих витамины не было различий в смертности от рака, болезней сердца или других серьезных заболеваний. Результаты были скорректированы с учетом демографических факторов.

Ученые отметили, что важно оценить использование мультивитаминов и риск летального исхода среди разного населения, например, с подтвержденным дефицитом питательных веществ.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что овощи полезнее фруктов.

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