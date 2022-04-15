15 апреля
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Жизнь

Бийчанин перевел товарищу наличность, не проверив его личность. Если друг оказался вдруг

В Алтайском крае юноша перевел деньги мошеннику, который представился другом и попросил о помощи, сообщает региональное МВД.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

С жалобой в полицию обратился 18-летний житель Бийска, которому в соцсети пришло сообщение от друга.

«Друг обратился с просьбой: якобы он оказался в затруднительном финансовом положении и сейчас ему срочно нужны деньги», — рассказали в ведомстве.

Бийчанин не бросил товарища в беде и перевел на указанный счет 14 000 рублей.

Позже выяснилось, что страницу друга взломали. В результате молодой человек просто пополнил кошелек мошеннику.

МВД в очередной раз попросило проявлять бдительность при общении в интернете: если речь заходит о финансах, то лучше удостовериться в личности обратившегося.

Ранее алтайская пенсионерка перевела 2,2 млн рублей Джеку Николсону и ждала его с багажом.

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