21 января -15°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Рубцовчанин «выиграл $20000» и через три недели понял, что зря отдал полмиллиона за приз

В Алтайском крае молодой человек решил заработать деньги на бирже, руководство которой сообщило ему о выигрыше, сообщает региональное МВД.

Мужчина плачет. Слезы
Мужчина плачет. Слезы
СС0

24-летний житель Рубцовска в интернете увидел заметку с предложением о вложении инвестиций в известную газодобывающую компанию и оставил заявку.

«Вскоре позвонил оператор и рассказал об игре на финансовой бирже. Молодому человеку понравилось заманчивое предложение о получении высокого дохода и он согласился», — рассказали в ведомстве.

Через некоторое время на телефон пришло сообщение о выигрыше 20 тысяч долларов.

Мужчине предложили внести процент от суммы выигрыша, чтобы забрать деньги.

Рубцовчанин взял в кредит 445 тысяч рублей и перевел на указанный счет. Спустя три недели он понял, что его обманули.

Возбудили уголовное дело по факту «крупного хищения путем обмана». Если афериста найдут, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее жительница Алтая перевела мошенникам 1,6 млн рублей, начав серию транзакций с маленькой суммы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость