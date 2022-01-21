Рубцовчанин «выиграл $20000» и через три недели понял, что зря отдал полмиллиона за приз

В Алтайском крае молодой человек решил заработать деньги на бирже, руководство которой сообщило ему о выигрыше, сообщает региональное МВД.

24-летний житель Рубцовска в интернете увидел заметку с предложением о вложении инвестиций в известную газодобывающую компанию и оставил заявку.

«Вскоре позвонил оператор и рассказал об игре на финансовой бирже. Молодому человеку понравилось заманчивое предложение о получении высокого дохода и он согласился», — рассказали в ведомстве.

Через некоторое время на телефон пришло сообщение о выигрыше 20 тысяч долларов.

Мужчине предложили внести процент от суммы выигрыша, чтобы забрать деньги.

Рубцовчанин взял в кредит 445 тысяч рублей и перевел на указанный счет. Спустя три недели он понял, что его обманули.

Возбудили уголовное дело по факту «крупного хищения путем обмана». Если афериста найдут, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее жительница Алтая перевела мошенникам 1,6 млн рублей, начав серию транзакций с маленькой суммы.