12 января
﻿
Жизнь

Это еще цветочки. Чем, кроме январских гроз и ураганов, удивляет погода на Алтае

Грозы зимой? Явление редкое, но объяснимое. Хотя от этого не менее поразительное. А какие еще природные явления удивляли жителей Алтайского края в последние годы?

Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Анна Зайкова
Шторм в Барнауле.
Шторм в Барнауле.
Социальные сети
  • В феврале 2018 года алтайский фотограф Светлана Казина сняла радужный ореол в облаках: глорию. Это явление наблюдается на облаках, расположенных прямо напротив источника света. Наблюдатель должен находиться на горе или в воздухе, а Солнце или Луна — за его спиной.
  • В 2016 году в Барнауле наступила необыкновенно раняя зима. С деревьев не успели опасть листья, а кое-где и вовсе березы и вязы были зелеными.
  • Еще одна необычная гроза разразилась в Барнауле в июле 2023-го. Тогда небо стало ярко-малиновым, а после — выглянула радуга.
Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле.
Социальные сети

Пока нет данных, фиксировали ли зимние грозы в Барнауле ранее. Но в Новосибирске, например, такую грозу наблюдали в 2015 году.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость