Это не шутки за 300. Барнаулец выиграл в лотерею несколько миллионов рублей

Барнаулец купил лотерейный билет за 320 рублей и выиграл почти 4 млн рублей.

Как сообщают в пресс-службе «Столото», денежный приз достался участнику 85501-го тиража из Барнаула.

«Счастливчик отметил во втором поле более одного числа», — говорится в сообщении.

Барнаулец выиграл 3 945 120 рублей. Он купил лотерею в мобильном приложении.

Тиражи «Рапидо 2.0» проходят каждые 15 минут (кроме технических перерывов). Для получения суперприза нужно угадать все числа выигрышной комбинации. Мужчина отметил 19, 7, 11, 9, 1, 15, 3, 13 в первом поле билета и 4 — во втором.

Кстати, еще один барнаулец купил лотерейный билет за 300 рублей и выиграл нешуточную сумму — 9 млн рублей. Между тем россиянка приобрела лотерею на сдачу и тоже стала миллионером.

На Алтае находчивый сельчанин пытался разбогатеть. Он не купил лотерейный билет, но хотел зачислить купюры «банка приколов» на счет. Не получилось.