14 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Это не шутки за 300. Барнаулец выиграл в лотерею несколько миллионов рублей

Барнаулец купил лотерейный билет за 320 рублей и выиграл почти 4 млн рублей.

Лотерея.
Лотерея.
CCO.

Как сообщают в пресс-службе «Столото», денежный приз достался участнику 85501-го тиража из Барнаула.

«Счастливчик отметил во втором поле более одного числа», — говорится в сообщении.

Барнаулец выиграл 3 945 120 рублей. Он купил лотерею в мобильном приложении.

Тиражи «Рапидо 2.0» проходят каждые 15 минут (кроме технических перерывов). Для получения суперприза нужно угадать все числа выигрышной комбинации. Мужчина отметил 19, 7, 11, 9, 1, 15, 3, 13 в первом поле билета и 4 — во втором.

Кстати, еще один барнаулец купил лотерейный билет за 300 рублей и выиграл нешуточную сумму — 9 млн рублей. Между тем россиянка приобрела лотерею на сдачу и тоже стала миллионером.

На Алтае находчивый сельчанин пытался разбогатеть. Он не купил лотерейный билет, но хотел зачислить купюры «банка приколов» на счет. Не получилось.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость