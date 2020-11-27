Ежегодную пресс-конференцию Путин проведет 17 декабря не выходя из «тайной» резиденции

В связи с коронавирусом пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции.
«Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево», — говорится в сообщении.
Таким образом, журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа.
«Для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учётом требований Роспотребнадзора», — пояснили в Кремле.
«Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра Международной Торговли», — успокоили в Кремле представителей крупных СМИ.
О необычном формате большой пресс-конференции президента сообщали ранее. В нее включат элементы прямой линии, которую в этом году отменили.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путину не хватает живого общения с людьми, поэтому он звонит им по ночам.