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Жизнь

Ежегодную пресс-конференцию Путин проведет 17 декабря не выходя из «тайной» резиденции

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную итоговую пресс-конференцию 17 декабря, сообщают на сайте Кремля.

Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Владимир Путин на большой пресс-конференции.
kremlin.ru

В связи с коронавирусом пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции.

«Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево», — говорится в сообщении.

Таким образом, журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа.

«Для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учётом требований Роспотребнадзора», — пояснили в Кремле.

Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Владимир Путин на большой пресс-конференции.
kremlin.ru

«Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра Международной Торговли», — успокоили в Кремле представителей крупных СМИ.

О необычном формате большой пресс-конференции президента сообщали ранее. В нее включат элементы прямой линии, которую в этом году отменили.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путину не хватает живого общения с людьми, поэтому он звонит им по ночам.

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