28 октября
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Жизнь

Фанаты раскритиковали фигуристку Медведеву за мат

Фанаты раскритиковали фигуристку Евгению Медведеву за использование мата, рассказала спортсменка в интервью YouTube-каналу easycom.

Евгения Медведева и Даня Милохин.
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Пресс-служба Первого канала.

По словам Медведевой, она произнесла бранные слова на показательных выступлениях во время Чемпионата России. Ей было 15 лет.

«И все такие: ай-ай-ай, какой поганый рот, фу-фу-фу. В общем, меня за это чехвостили еще неделю», — поделилась фигуристка.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. Она завоевала серебро на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Напомним, главный редактор мужского журнала ответил осудившим Медведеву за откровенную фотосессию.

Ранее Медведева эффектно станцевала и растянулась в шпагате.

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