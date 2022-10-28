Фанаты раскритиковали фигуристку Медведеву за мат

По словам Медведевой, она произнесла бранные слова на показательных выступлениях во время Чемпионата России. Ей было 15 лет.
«И все такие: ай-ай-ай, какой поганый рот, фу-фу-фу. В общем, меня за это чехвостили еще неделю», — поделилась фигуристка.
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. Она завоевала серебро на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Напомним, главный редактор мужского журнала ответил осудившим Медведеву за откровенную фотосессию.
Ранее Медведева эффектно станцевала и растянулась в шпагате.