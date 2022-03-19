19 марта
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Жизнь

Федеральный фонд профинансирует разработку придуманного на Алтае средства от ожогов на основе грибов

Анастасия Минакова из Алтайского края получит 3 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Ее разработка ранозаживляющего средства вошла в пятерку проектов, рекомендованных к финансированию, сообщает краевой минэконом.

Ученые. Разработки.
Ученые. Разработки.
СС0

В Фонде прошел конкурс «Старт-GreenTech» в рамках программы «Старт» совместно с программой Фонда «Сколково» GreenTech Startup Booster.

Всего эксперты рассмотрели 51 заявку из 22 регионов.

Анастасия Минакова представила разработку технологии получения биосовместимых и биоразлагаемых ранозаживляющих композиций на основе природных полимеров, выделенных из высших грибов.

Эти композиции предназначены для лечения поверхностных ожогов, ожогов II и III степени, длительно незаживающих ран, атопического дерматита, отморожений II и III степени, пролежней II и III степени, асептических послеоперационных ран, а также для подготовки ран к аутодермопластике.

Фонд содействия инновациям — государственная некоммерческая организация, образованная постановлением правительства РФ в 1994 году.

Ранее ученые из инжинирингового центра «Промбиотех» АлтГУ создали два новых поликомпонентных препарата на основе бактерий рода Bacillus: пробиотик для аквакультуры и средство для защиты и стимуляции роста растений.

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