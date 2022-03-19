Федеральный фонд профинансирует разработку придуманного на Алтае средства от ожогов на основе грибов

В Фонде прошел конкурс «Старт-GreenTech» в рамках программы «Старт» совместно с программой Фонда «Сколково» GreenTech Startup Booster.
Всего эксперты рассмотрели 51 заявку из 22 регионов.
Анастасия Минакова представила разработку технологии получения биосовместимых и биоразлагаемых ранозаживляющих композиций на основе природных полимеров, выделенных из высших грибов.
Эти композиции предназначены для лечения поверхностных ожогов, ожогов II и III степени, длительно незаживающих ран, атопического дерматита, отморожений II и III степени, пролежней II и III степени, асептических послеоперационных ран, а также для подготовки ран к аутодермопластике.
Фонд содействия инновациям — государственная некоммерческая организация, образованная постановлением правительства РФ в 1994 году.
Ранее ученые из инжинирингового центра «Промбиотех» АлтГУ создали два новых поликомпонентных препарата на основе бактерий рода Bacillus: пробиотик для аквакультуры и средство для защиты и стимуляции роста растений.