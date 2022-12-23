Феи, детективы и шахматные партии. Собираем подборку из шести сериалов «на раз»

Притворство — 8 серий

Психологический сериал, основанный на реальных событиях. В центре сюжета мать, всю жизнь ухаживающая за больным ребенком и вызывающая восхищение у всех окружающих. У её дочери целый букет всевозможных неизлечимых болезней, только все они — воображение женщины с психологическим заболеванием. Став подростком, дочь отказывается жить прежней жизнью и начинает бунтовать.

Притворство. www.kinopoisk.ru

Ход королевы — 8 серий

После смерти матери главную героиню отправляют в католический приют. Здесь детям регулярно дают «витамины». По совету другой подопечной Элизабет оставляет зелёные капсулы на ночь. Там же девочка знакомится с уборщиком Шайбелем, которого просит научить её играть в шахматы. Днём девочка играет с ним в подсобке, а ночью принимает капсулу и прокручивает шахматные партии на потолке общей спальни. Через несколько лет шахматистку удочеряют, но ее шахматная карьера продолжается.

Ход королевы. www.kinopoisk.ru

Карнивал Роу — 8 серий

Стимпанковский мегаполис Бург в опасности: фей, фавнов и диковинных зверушек угнетают местные. На их защиту встает потасканный детектив Райкрофт, который питает слабость к «тварям». Но в один день объявляется маньяк, который начинает охоту на фей и людей. Еще и былая любовь объявилась на горизонте с кинжалом. Вместе они расследуют череду преступлений и подковерную игру правительства.

В феврале 2023 года ожидается второй сезон.

Крнивал Роу. www.kinopoisk.ru

Агнцы божьи — 4 серий

История о трёх монахинях, обитающих в изолированном монастыре на побережье. Привычный ход жизни женщин нарушает нежеланный гость, которому нужен их земельный участок. Но он ранен и становится пленником. Его присутствие вызывает разные эмоции у каждой из монахинь, которые достигают кульминации, когда другой посланник церкви — отец Боб, отправляется на расследование и погибает, попав в ловушку.

Агнцы божьи. www. kino-teatr.ru

Мейр из Исттауна — 7 серий

Мейр Шиэн — детектив из городка в Пенсильвании. Она расследует убийство несовершеннолетней матери-одиночки и пытается спасти свою собственную жизнь от разрушения. Среди личных проблем у нее развод, сын, покончивший жизнь самоубийством и невестка с героиновой зависимостью, которая борется за опеку над внуком детектива.

Мейр из Исттауна. www.kinopoisk.ru

Изобретая Анну — 7 серий

Под вымышленным именем Анна «Делви», уроженка России Анна Сорокина, обманула высшее общество Нью-Йорка и заставила их поверить, что она — немецкая наследница с доступом к большому состоянию. Она использует образ, чтобы получать сотни тысяч долларов наличными, а еще дорогие товары и услуги. Позже Анна работает над своей целью — открытием эксклюзивного арт-клуба для представителей высшего общества.