15 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Фестиваль еды, планы на «Спичку» и открытие пляжей. Что произошло на Алтае 14 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 14 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

➜ Барнаульцев ждет новый вид с с площади Октября: в центре города построят «неоклассическую» розовую высотку. Проект уже согласован.

➜ В Заринском районе произошло смертельное ДТП. Водитель на Иж 27-175 не уступил дорогу Toyota Carina, за рулем которой находилась женщина. И она, и ее пассажир погибли.

➜ В мэрии Барнаула рассказали, где обустроят легальные пляжи в этом году и какие из них уже открыты.

➜ В барнаульской «суперполиклинике» №14 открылось новое отделение реабилитации.

➜ В Барнауле уже этим летом могут вынести на общественные обсуждения новую концепцию Сереброплавильного завода.

➜ В Алтайском крае активно готовятся к гастрономическому фестивалю «АХ! Фест». Посмотрите, чем там будут кормить и удивлять гостей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Для детей «День мороженного»
Интерактив «День лягушки»
Покатушка на велосипедах
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость