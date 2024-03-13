13 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Фитнес-тренер рассказал об эффективном упражнении для работающих за компьютером

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов поделился эффективным упражнением для людей, которые работают за компьютером. Об это пишет Sb.by.

Работа в офисе.
Работа в офисе.
pixabay.com

Упражнения можно выполнять прямо за рабочим местом.

Нужно делать легкие наклоны вперед и назад, круговые движения в плечевом суставе, а также небольшие повороты корпуса и головы.

Отмечается, что эти помогут улучшить кровообращения и расслабят мышцы.

При этом важно делать перерывы во время работы — лучше всего установить таймеры. Такие перерывы положительно скажутся на продуктивность и эмоциональное состояние.

Ранее сообщалось, что врач рассказал, что некоторые виды алкоголя благоприятно действуют на сосуды.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость