Фитнес-тренер рассказал об эффективном упражнении для работающих за компьютером

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов поделился эффективным упражнением для людей, которые работают за компьютером. Об это пишет Sb.by .

Упражнения можно выполнять прямо за рабочим местом.

Нужно делать легкие наклоны вперед и назад, круговые движения в плечевом суставе, а также небольшие повороты корпуса и головы.

Отмечается, что эти помогут улучшить кровообращения и расслабят мышцы.

При этом важно делать перерывы во время работы — лучше всего установить таймеры. Такие перерывы положительно скажутся на продуктивность и эмоциональное состояние.

Ранее сообщалось, что врач рассказал, что некоторые виды алкоголя благоприятно действуют на сосуды.

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