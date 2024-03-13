Фитнес-тренер рассказал об эффективном упражнении для работающих за компьютером

Упражнения можно выполнять прямо за рабочим местом.
Нужно делать легкие наклоны вперед и назад, круговые движения в плечевом суставе, а также небольшие повороты корпуса и головы.
Отмечается, что эти помогут улучшить кровообращения и расслабят мышцы.
При этом важно делать перерывы во время работы — лучше всего установить таймеры. Такие перерывы положительно скажутся на продуктивность и эмоциональное состояние.
Ранее сообщалось, что врач рассказал, что некоторые виды алкоголя благоприятно действуют на сосуды.
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