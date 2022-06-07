7 июня
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Жизнь

Газманов назвал «дикостью и средневековьем» отмену русской культуры на Западе

Певец Олег Газманов раскритиковал отмену русской культуры на Западе и высказался об уехавших из России деятелях культуры, сообщает РИА «Новости».

Олег Газманов.
Олег Газманов.
most.life

«Тема отмены русской культуры кажется мне дикой и средневековой», — заявил Газманов.

Кроме того, артист высказался об уехавших из России деятелях культуры — в частности, об актрисе Чулпан Хаматовой. Он утверждает, что «тявкать на свою родину — это предать родную мать».

«Я считаю, что уехать из страны и там гадить за то, чтобы получить какое-то положение в чужой стране — с одной стороны, жалко ее, а с другой стороны, гадко», — отметил Газманов.

Актер и поэт Антон Шагин добавил, что из мирового сообщества невозможно исключить русскую культуру. Он убежден, что «невозможно сделать это так запросто».

«Мы будем так же читать Достоевского, Толстого, Чехова… Так же будет звучать Чайковский, Рахманинов. Те, кто решили дистанцироваться и напугать великую державу, мне кажется, это от беспомощности и бессилия. Путь запрета ни к чему хорошему не приводил и не приведет», — заявил Шагин.

Сергей Шнуров, наоборот, поддержал отмену русской культуры на Западе. Он уверен, что так интерес к ней только усилится.

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