Где и во сколько посмотреть салют на День города-2018 в Барнауле

В Барнауле в День города в 22.30 прогремит несколько праздничных салютов в разных районах.

Праздничный салют будет на площади Сахарова, площади Мира, в парках «Лесная сказка» и «Солнечный ветер», а также у дома культуры в поселке Южном.

Как будет ходить транспорт после салюта?

После проведения праздничного салюта продлят работу общественного транспорта.

Автобусы и троллейбусы будут выстроены по проспекту Ленина на участках от улицы Кирова до площади Ветеранов и в районе здания № 57б на остановке Площадь Советов. Также будут организованы дополнительные трамвайные маршруты на Красноармейском от остановки Молодежная.

Где в Барнауле перекроют движение транспорта на День города-2018?

На проспекте Социалистическом, от Молодежной до Мерзликина, с 19.00 до 06.00;

на четной стороне проспекта Ленина, от Чеглецова до Петра Сухова, с 19.00 до 22.30;

на улице Георгия Исакова, от четной стороны Островского до нечетной стороны Островского, с 18.00 до 23.00.

на подъездах к площади в районе Дворца культуры «Южный» по адресу Чайковского, 21, с 08.00 до 22.30.

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